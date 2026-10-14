Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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14.10.2026 18:00:37
Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag
Der S&P 500 zeigt sich am Mittwoch im Minus.
Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.93 Prozent leichter bei 7’733.17 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65.095 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.431 Prozent auf 7’771.78 Punkte an der Kurstafel, nach 7’805.45 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’729.72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’789.15 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 1.02 Prozent nach. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 7’619.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’543.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’644.31 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12.75 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit UnitedHealth (+ 4.03 Prozent auf 393.00 USD), Eli Lilly (+ 4.01 Prozent auf 1’213.25 USD), Perrigo Company (+ 3.38 Prozent auf 15.89 USD), AbbVie (+ 3.31 Prozent auf 283.43 USD) und Merck (+ 3.10 Prozent auf 146.38 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Dell Technologies (-10.43 Prozent auf 512.75 USD), Flex (-8.65 Prozent auf 101.29 USD), Akamai (-7.76 Prozent auf 92.18 USD), Lumentum (-7.38 Prozent auf 915.11 USD) und Everpure A (-7.36 Prozent auf 145.42 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’842’004 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.866 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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