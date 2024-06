Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.21 Prozent auf 16’793.03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.028 Prozent tiefer bei 16’823.88 Punkten in den Handel, nach 16’828.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 16’826.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’750.39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 16’156.33 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2024, einen Stand von 16’207.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’240.77 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 13.73 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 17’032.66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Neogen (+ 11.59 Prozent auf 15.31 USD), Arundel (+ 6.86 Prozent auf 0.22 CHF), Forward Air (+ 6.67 Prozent auf 18.38 USD), AmeriServ Financial (+ 5.46 Prozent auf 2.51 USD) und Corcept Therapeutics (+ 4.89 Prozent auf 32.83 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-13.21 Prozent auf 11.17 USD), Modine Manufacturing (-8.99 Prozent auf 90.86 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8.66 Prozent auf 80.30 USD), Grupo Financiero Galicia (-8.12 Prozent auf 32.71 USD) und Cutera (-8.07 Prozent auf 2.05 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’457’998 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.831 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

