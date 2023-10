Schwacher Handel: Das macht der MDAX am Donnerstagmittag

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.13 Prozent leichter bei 25’247.11 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 230.596 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.289 Prozent auf 25’354.13 Punkte an der Kurstafel, nach 25’281.13 Punkten am Vortag.

Bei 25’214.16 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’468.12 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 3.49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, bewegte sich der MDAX bei 27’666.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27’432.70 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 05.10.2022, einen Stand von 22’982.70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 0.897 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29’815.39 Punkten. Bei 24’944.86 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 12.00 Prozent auf 62.55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9.57 Prozent auf 108.65 EUR), ENCAVIS (+ 2.67 Prozent auf 12.29 EUR), Lufthansa (+ 2.44 Prozent auf 7.39 EUR) und HENSOLDT (+ 2.11 Prozent auf 26.08 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen PUMA SE (-8.46 Prozent auf 54.54 EUR), Knorr-Bremse (-3.51 Prozent auf 56.06 EUR), HUGO BOSS (-2.34 Prozent auf 57.52 EUR), Gerresheimer (-2.19 Prozent auf 98.20 EUR) und LANXESS (-2.09 Prozent auf 22.07 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’869’165 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 15.365 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAG Immobilien-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch