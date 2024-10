Schwacher Handel: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.27 Prozent leichter bei 42’397.85 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14.057 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.04 Prozent schwächer bei 42’070.32 Punkten, nach 42’512.00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 42’314.75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 42’511.37 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.256 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der Dow Jones mit 40’736.96 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Stand von 39’721.36 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, einen Stand von 33’739.30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12.42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 42’628.32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 1.13 Prozent auf 187.27 USD), Chevron (+ 1.02 Prozent auf 151.18 USD), UnitedHealth (+ 0.71 Prozent auf 595.41 USD), Dow (+ 0.49 Prozent auf 53.68 USD) und Travelers (+ 0.47 Prozent auf 232.56 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-2.47 Prozent auf 43.02 USD), Boeing (-1.57 Prozent auf 147.03 USD), Home Depot (-1.18 Prozent auf 411.18 USD), 3M (-1.03 Prozent auf 133.62 USD) und Walmart (-0.75 Prozent auf 79.80 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’889’670 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.138 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.64 zu Buche schlagen. Mit 6.08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

