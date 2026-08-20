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Index-Performance im Fokus 20.08.2026 15:58:10

Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag

Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag

Der CAC 40 verliert am Donnerstagnachmittag an Wert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
418.23 CHF -1.04%
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Am Donnerstag steht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.48 Prozent im Minus bei 8’461.52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.473 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’504.07 Zählern und damit 0.025 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8’501.91 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’514.67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’449.65 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 1.94 Prozent zurück. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 8’340.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’117.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’973.03 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.25 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 671’834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220.246 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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