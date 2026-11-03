Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.20 Prozent schwächer bei 3’154.09 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.030 Prozent auf 3’159.47 Punkte an der Kurstafel, nach 3’160.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’130.53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’159.87 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 3’295.49 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 3’240.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2’409.61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.66 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell UBM Development (+ 2.50 Prozent auf 14.35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.14 Prozent auf 133.40 EUR), EVN (+ 2.01 Prozent auf 30.45 EUR), Telekom Austria (+ 1.64 Prozent auf 8.69 EUR) und Andritz (+ 1.23 Prozent auf 82.10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-3.36 Prozent auf 0.46 EUR), Polytec (-3.20 Prozent auf 4.24 EUR), Frequentis (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR), Semperit (-2.30 Prozent auf 17.00 EUR) und Rosenbauer (-1.94 Prozent auf 60.60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 79’095 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 42.108 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch