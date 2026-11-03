Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime mittags

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’743 -0.4%  SPI 20’797 -0.3%  Dow 51’787 -0.4%  DAX 25’865 -0.5%  Euro 0.9168 -0.2%  EStoxx50 6’145 -0.5%  Gold 4’036 2.7%  Bitcoin 63’717 0.2%  Dollar 0.8156 -0.6%  Öl 103.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Europäischer Gasmarkt im Wartemodus: Wie geht es mit Trumps Iran-Kurs weiter?
Ahold Delhaize-Aktie: Niedrigere Umsätze wegen Hackerangriff erwartet
Procimmo & Vaudoise: Generalversammlung gibt Grünes Licht für Fusion - Aktie im Blick
SPS-Aktie: Immobilienfonds Akara Diversity PK will bis zu 203 Millionen einsammeln
Fresenius-Aktie verbucht Gewinne Q3-Gewinn liegt über den Markterwartungen
Suche...

ATX Prime 1349314 / AT0000999925

3’142.18 Pkt
-18.23 Pkt
-0.58 %
17:50:01
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index im Blick 03.11.2026 12:26:20

Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime mittags

Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime zeigt sich aktuell kaum verändert.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.20 Prozent schwächer bei 3’154.09 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.030 Prozent auf 3’159.47 Punkte an der Kurstafel, nach 3’160.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’130.53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’159.87 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 3’295.49 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 3’240.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2’409.61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18.66 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell UBM Development (+ 2.50 Prozent auf 14.35 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.14 Prozent auf 133.40 EUR), EVN (+ 2.01 Prozent auf 30.45 EUR), Telekom Austria (+ 1.64 Prozent auf 8.69 EUR) und Andritz (+ 1.23 Prozent auf 82.10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-3.36 Prozent auf 0.46 EUR), Polytec (-3.20 Prozent auf 4.24 EUR), Frequentis (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR), Semperit (-2.30 Prozent auf 17.00 EUR) und Rosenbauer (-1.94 Prozent auf 60.60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 79’095 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 42.108 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltelinie unterboten
03.11.26 Logo WHS NanoTrader mit KI: Trading-Strategien erstellen, ohne selbst programmieren zu müssen!
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
03.11.26 Marktüberblick: Apple und Palantir nachbörslich schwächer
03.11.26 Stimmung bleibt freundlich
02.11.26 Die Ökonomie der Einsamkeit
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SGB0YU
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.97 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.22 SMBVRU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

JP Morgan Chase & Co. verleiht Bayer-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet
Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?
Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX Prime 3’142.18 -0.58%