Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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20.08.2026 17:58:10
Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste
Der CAC 40 zeigte sich am Abend im Minus.
Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel schlussendlich um 0.57 Prozent schwächer bei 8’453.09 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.473 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.025 Prozent auf 8’504.07 Punkte an der Kurstafel, nach 8’501.91 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’444.76 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’514.67 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 2.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’340.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der CAC 40 auf 8’117.42 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’973.03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.15 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 841’039 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.246 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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