Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt

Am Dienstag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.45 Prozent im Minus bei 8’296.79 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.534 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.166 Prozent auf 8’348.35 Punkte an der Kurstafel, nach 8’334.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’290.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’372.55 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’146.59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’707.90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.24 Prozent aufwärts. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 134’584 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225.361 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.95 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch