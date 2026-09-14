Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
14.09.2026 12:26:15
Schwacher Handel: CAC 40 sackt ab
Anleger in Paris treten derzeit den Rückzug an.
Am Montag verliert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.77 Prozent auf 8’116.68 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.576 Prozent auf 8’132.63 Punkte an der Kurstafel, nach 8’179.77 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’103.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8’165.10 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’636.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 8’350.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 7’825.24 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0.958 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 43’398 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204.284 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: CAC 40 sackt ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’126.59
|-0.65%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.