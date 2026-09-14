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Index-Performance 14.09.2026 12:26:15

Schwacher Handel: CAC 40 sackt ab

Schwacher Handel: CAC 40 sackt ab

Anleger in Paris treten derzeit den Rückzug an.

Airbus
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Am Montag verliert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.77 Prozent auf 8’116.68 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.576 Prozent auf 8’132.63 Punkte an der Kurstafel, nach 8’179.77 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’103.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8’165.10 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’636.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 8’350.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 7’825.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0.958 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 43’398 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204.284 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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