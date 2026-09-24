Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich leichter

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.20 Prozent schwächer bei 8’106.78 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.439 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.426 Prozent schwächer bei 8’088.82 Punkten, nach 8’123.41 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’116.53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’049.56 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0.036 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’453.01 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 8’385.49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 7’827.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.08 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 351’978 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206.922 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4.37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch