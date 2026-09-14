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Index-Bewegung 14.09.2026 17:58:14

Schwacher Handel: CAC 40 liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: CAC 40 liegt letztendlich im Minus

Mit dem CAC 40 ging es heute abwärts.

Stellantis
4.29 CHF -1.04%
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Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0.76 Prozent schwächer bei 8’117.78 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.452 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.576 Prozent auf 8’132.63 Punkte an der Kurstafel, nach 8’179.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’086.40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’165.10 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’636.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 8’350.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’825.24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0.945 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 405’308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 204.284 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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