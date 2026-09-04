LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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04.09.2026 12:26:17
Schwacher Handel: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein
Am Freitag agieren die Anleger in Paris vorsichtiger.
Am Freitag verliert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.06 Prozent auf 8’281.62 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.493 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.238 Prozent auf 8’266.65 Punkte an der Kurstafel, nach 8’286.40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’257.27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’297.07 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.46 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 8’666.63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8’244.29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’698.92 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.05 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 133’757 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 215.942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.83 erwartet. Mit 7.71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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