Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.10.2026 09:28:37
Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Start
Der CAC 40 fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.
Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent auf 7’819.14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.341 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.661 Prozent auf 7’813.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’865.07 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7’821.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’813.08 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.367 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Wert von 8’306.15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’436.24 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 7’974.85 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.59 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 66’095 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 198.396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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