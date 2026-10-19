Schwacher Handel: CAC 40 fällt

Am Montag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1.42 Prozent auf 7’843.82 Punkte abwärts. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.387 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.896 Prozent auf 7’885.38 Punkte an der Kurstafel, nach 7’956.70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7’894.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’821.29 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 8’065.02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8’338.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8’174.20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4.29 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 591’391 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216.432 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.71 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch