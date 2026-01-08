Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATX-Entwicklung 08.01.2026 09:28:36

Schwacher Handel: ATX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.27 Prozent auf 5’395.40 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 158.254 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 5’410.14 Punkte an der Kurstafel, nach 5’410.14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5’411.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’381.21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0.820 Prozent nach oben. Der ATX stand vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 5’099.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der ATX bei 4’702.68 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 3’638.98 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 0.30 Prozent auf 67.60 EUR), Erste Group Bank (+ 0.10 Prozent auf 104.00 EUR), Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 24.40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.00 Prozent auf 15.50 EUR) und Wienerberger (+ 0.00 Prozent auf 29.66 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen DO (-0.97 Prozent auf 205.00 EUR), voestalpine (-0.96 Prozent auf 39.30 EUR), PORR (-0.89 Prozent auf 33.50 EUR), OMV (-0.63 Prozent auf 47.10 EUR) und Andritz (-0.51 Prozent auf 68.90 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 27’021 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40.622 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.07 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

