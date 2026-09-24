Schwacher Handel: ATX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag verbucht der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0.35 Prozent auf 6’883.98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 195.425 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’908.28 Punkten, nach 6’908.28 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’859.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’908.28 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1.29 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der ATX noch bei 6’617.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der ATX bei 6’462.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der ATX auf 4’635.11 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28.63 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’018.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 0.22 Prozent auf 22.55 EUR), OMV (+ 0.14 Prozent auf 71.35 EUR), BAWAG (+ 0.06 Prozent auf 177.10 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 30.85 EUR) und Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 21.20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-1.14 Prozent auf 104.20 EUR), PORR (-1.08 Prozent auf 32.05 EUR), AT S (AT&S) (-0.98 Prozent auf 203.00 EUR), Wienerberger (-0.74 Prozent auf 17.52 EUR) und Verbund (-0.72 Prozent auf 62.20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 13’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.58 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch