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ATX-Performance im Fokus 23.09.2026 17:58:17

Schwacher Handel: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel: ATX zeigt sich zum Handelsende schwächer

So performte der ATX am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Wienerberger
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Letztendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 6’908.28 Punkten ab. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 195.110 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.012 Prozent stärker bei 6’921.19 Punkten, nach 6’920.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 7’018.45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’897.65 Zählern.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1.65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 6’631.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’545.85 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 4’641.44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 29.08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’018.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1.50 Prozent auf 64.25 EUR), Lenzing (+ 1.19 Prozent auf 21.20 EUR), Verbund (+ 0.89 Prozent auf 62.65 EUR), OMV (+ 0.85 Prozent auf 71.25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.83 Prozent auf 121.80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen PORR (-7.82 Prozent auf 32.40 EUR), Wienerberger (-2.54 Prozent auf 17.65 EUR), STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR), DO (-1.68 Prozent auf 187.40 EUR) und BAWAG (-1.50 Prozent auf 177.00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 353’702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.352 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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