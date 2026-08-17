OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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17.08.2026 15:58:57
Schwacher Handel: ATX zeigt sich schwächer
Der ATX zeigt sich aktuell leichter.
Am Montag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.45 Prozent tiefer bei 6’702.55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 187.776 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.002 Prozent stärker bei 6’733.31 Punkten, nach 6’733.16 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’755.49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’699.34 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, notierte der ATX bei 6’364.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5’859.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’846.17 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 25.24 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6’780.42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.
ATX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 1.68 Prozent auf 57.35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.55 Prozent auf 29.45 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.44 Prozent auf 18.28 EUR), OMV (+ 0.30 Prozent auf 65.95 EUR) und Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 30.75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3.38 Prozent auf 20.04 EUR), CA Immobilien (-2.10 Prozent auf 23.35 EUR), Lenzing (-1.74 Prozent auf 22.60 EUR), AT S (AT&S) (-1.50 Prozent auf 170.60 EUR) und voestalpine (-1.46 Prozent auf 44.66 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 266’507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.624 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.37 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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