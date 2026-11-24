Am Dienstag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.93 Prozent leichter bei 6’282.83 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 181.704 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’349.82 Zählern und damit 0.123 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’342.01 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 6’270.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’372.55 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’270.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’617.52 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4’887.18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17.40 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 0.94 Prozent auf 26.80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.93 Prozent auf 19.52 EUR), Verbund (+ 0.51 Prozent auf 69.60 EUR), EVN (+ 0.33 Prozent auf 30.60 EUR) und BAWAG (-0.12 Prozent auf 162.70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-7.62 Prozent auf 101.80 EUR), Lenzing (-2.77 Prozent auf 9.48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.67 Prozent auf 69.20 EUR), voestalpine (-1.92 Prozent auf 32.64 EUR) und Wienerberger (-1.58 Prozent auf 14.98 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 237’874 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.380 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7.10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch