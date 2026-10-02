Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Am Freitag fällt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0.01 Prozent auf 6’677.66 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 194.406 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.035 Prozent fester bei 6’680.72 Punkten, nach 6’678.41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6’706.92 Punkte, das Tagestief hingegen 6’670.98 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 3.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6’755.61 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’497.14 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4’708.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.78 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2.72 Prozent auf 207.50 EUR), Wienerberger (+ 1.63 Prozent auf 16.80 EUR), Andritz (+ 1.09 Prozent auf 83.10 EUR), EVN (+ 0.87 Prozent auf 28.95 EUR) und DO (+ 0.85 Prozent auf 188.80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-32.92 Prozent auf 13.08 EUR), Palfinger (-1.32 Prozent auf 26.20 EUR), Raiffeisen (-1.11 Prozent auf 57.95 EUR), BAWAG (-0.68 Prozent auf 174.50 EUR) und STRABAG SE (-0.19 Prozent auf 102.40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 43’146 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.041 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch