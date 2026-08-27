Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.08 Prozent leichter bei 6’753.26 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.913 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.015 Prozent auf 6’757.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’758.44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6’771.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’749.32 Punkten erreichte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1.82 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der ATX 6’354.29 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der ATX 6’095.30 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’652.87 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26.19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.07 Prozent auf 145.00 EUR), EVN (+ 0.88 Prozent auf 28.70 EUR), Andritz (+ 0.48 Prozent auf 83.20 EUR), voestalpine (+ 0.31 Prozent auf 46.02 EUR) und DO (+ 0.24 Prozent auf 209.50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil PORR (-7.01 Prozent auf 37.80 EUR), OMV (-0.96 Prozent auf 67.05 EUR), STRABAG SE (-0.91 Prozent auf 87.30 EUR), Wienerberger (-0.89 Prozent auf 19.98 EUR) und CA Immobilien (-0.64 Prozent auf 23.35 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die PORR-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 48.013 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch