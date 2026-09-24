Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Verluste

Schlussendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0.38 Prozent leichter bei 6’882.04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 195.425 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 6’908.28 Punkte an der Kurstafel, nach 6’908.28 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’859.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6’951.62 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1.26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6’617.52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 6’462.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’635.11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 28.59 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’018.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell OMV (+ 2.88 Prozent auf 73.30 EUR), BAWAG (+ 1.13 Prozent auf 179.00 EUR), Vienna Insurance (+ 1.02 Prozent auf 69.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.54 Prozent auf 18.60 EUR) und Österreichische Post (+ 0.49 Prozent auf 31.00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-4.88 Prozent auf 195.00 EUR), Wienerberger (-3.46 Prozent auf 17.04 EUR), Andritz (-2.22 Prozent auf 83.80 EUR), Lenzing (-2.12 Prozent auf 20.75 EUR) und Raiffeisen (-1.87 Prozent auf 63.05 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 368’186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 46.925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch