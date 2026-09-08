Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Rot

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.44 Prozent tiefer bei 3’375.21 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 3’389.81 Punkten, nach 3’390.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’365.34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’391.02 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 3’277.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’967.43 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2’318.99 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 26.98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’392.48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1.94 Prozent auf 4.20 EUR), Flughafen Wien (+ 1.89 Prozent auf 53.80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.35 Prozent auf 4.51 EUR), Frequentis (+ 1.24 Prozent auf 73.70 EUR) und STRABAG SE (+ 0.70 Prozent auf 100.00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6.09 Prozent auf 2.16 EUR), AT S (AT&S) (-2.62 Prozent auf 170.80 EUR), Polytec (-1.96 Prozent auf 5.00 EUR), AMAG (-1.81 Prozent auf 27.10 EUR) und Palfinger (-1.54 Prozent auf 32.00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.129 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch