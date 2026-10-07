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ATX Prime-Entwicklung 07.10.2026 17:58:12

Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsende schwächer.

Andritz
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Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2.56 Prozent leichter bei 3’244.52 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.020 Prozent leichter bei 3’328.96 Punkten in den Handel, nach 3’329.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’222.33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’330.31 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1.54 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’390.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’191.43 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 2’350.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.06 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2’489.01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4.20 Prozent auf 4.22 EUR), Warimpex (+ 3.32 Prozent auf 0.50 EUR), OMV (+ 2.39 Prozent auf 72.90 EUR), Polytec (+ 2.03 Prozent auf 6.02 EUR) und Semperit (+ 1.54 Prozent auf 19.80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Erste Group Bank (-4.90 Prozent auf 110.60 EUR), Frequentis (-4.58 Prozent auf 66.60 EUR), Andritz (-4.26 Prozent auf 80.90 EUR), Raiffeisen (-3.91 Prozent auf 57.75 EUR) und BAWAG (-3.79 Prozent auf 170.30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 706’839 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44.633 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.27 erwartet. Mit 6.57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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