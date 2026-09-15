Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 51’955 -0.9%  DAX 25’423 -0.1%  Euro 0.9453 0.2%  EStoxx50 6’239 -0.4%  Gold 4’290 -0.2%  Bitcoin 62’591 -2.1%  Dollar 0.8192 0.3%  Öl 107.7 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
DroneShield-Aktie im Rückwärtsgang: Partnerschaft mit AIM Defence verpufft an der Börse
Suche...
ETF Sparplan

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 15.09.2026 17:58:16

Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich letztendlich leichter

Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich letztendlich leichter

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

FACC
14.15 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0.24 Prozent auf 3’311.48 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3’320.23 Zählern und damit 0.026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’319.37 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’283.83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’322.65 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 3’316.35 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 3’162.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’318.73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 4.26 Prozent auf 68.50 EUR), voestalpine (+ 2.05 Prozent auf 44.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.19 Prozent auf 153.20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.02 Prozent auf 3.98 EUR) und Verbund (+ 1.01 Prozent auf 60.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-1.54 Prozent auf 70.40 EUR), Raiffeisen (-1.49 Prozent auf 62.70 EUR), FACC (-1.43 Prozent auf 15.20 EUR), Österreichische Post (-1.42 Prozent auf 31.15 EUR) und Lenzing (-1.17 Prozent auf 21.05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 433’564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FACC AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten