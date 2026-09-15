Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich letztendlich leichter

Am Dienstag fiel der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0.24 Prozent auf 3’311.48 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3’320.23 Zählern und damit 0.026 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’319.37 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’283.83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’322.65 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 3’316.35 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 3’162.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’318.73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 4.26 Prozent auf 68.50 EUR), voestalpine (+ 2.05 Prozent auf 44.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.19 Prozent auf 153.20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.02 Prozent auf 3.98 EUR) und Verbund (+ 1.01 Prozent auf 60.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-1.54 Prozent auf 70.40 EUR), Raiffeisen (-1.49 Prozent auf 62.70 EUR), FACC (-1.43 Prozent auf 15.20 EUR), Österreichische Post (-1.42 Prozent auf 31.15 EUR) und Lenzing (-1.17 Prozent auf 21.05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 433’564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch