Schwacher Handel: ATX Prime schlussendlich in der Verlustzone

Schlussendlich verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.52 Prozent auf 3’299.02 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.002 Prozent höher bei 3’316.41 Punkten, nach 3’316.35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3’325.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’296.22 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 3’136.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’898.02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 2’419.37 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24.11 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’337.77 Punkte. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 7.28 Prozent auf 16.95 EUR), Rosenbauer (+ 5.33 Prozent auf 63.20 EUR), Polytec (+ 1.60 Prozent auf 5.08 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.05 Prozent auf 4.79 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-4.00 Prozent auf 4.80 EUR), Wienerberger (-3.18 Prozent auf 20.08 EUR), Addiko Bank (-3.09 Prozent auf 25.10 EUR), Flughafen Wien (-2.69 Prozent auf 50.60 EUR) und ZUMTOBEL (-2.45 Prozent auf 3.98 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 413’932 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch