Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Bewegung
|
17.08.2026 17:58:15
Schwacher Handel: ATX Prime schlussendlich in der Verlustzone
Der ATX Prime notierte am Montagabend im negativen Bereich.
Schlussendlich verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.52 Prozent auf 3’299.02 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.002 Prozent höher bei 3’316.41 Punkten, nach 3’316.35 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3’325.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’296.22 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 3’136.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’898.02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 2’419.37 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24.11 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’337.77 Punkte. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 7.28 Prozent auf 16.95 EUR), Rosenbauer (+ 5.33 Prozent auf 63.20 EUR), Polytec (+ 1.60 Prozent auf 5.08 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.05 Prozent auf 4.79 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.30 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-4.00 Prozent auf 4.80 EUR), Wienerberger (-3.18 Prozent auf 20.08 EUR), Addiko Bank (-3.09 Prozent auf 25.10 EUR), Flughafen Wien (-2.69 Prozent auf 50.60 EUR) und ZUMTOBEL (-2.45 Prozent auf 3.98 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 413’932 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
17:58
|Schwacher Handel: ATX Prime schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Wien: ATX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: ATX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Wien: ATX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Rosenbauer
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’299.02
|-0.52%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.