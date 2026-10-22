Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus

Am Donnerstag sinkt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 2.15 Prozent auf 3’152.51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.029 Prozent auf 3’220.96 Punkte an der Kurstafel, nach 3’221.90 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’152.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’221.00 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 2.08 Prozent zurück. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 3’388.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’213.58 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 2’311.14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 18.60 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 3.92 Prozent auf 3.98 EUR), UBM Development (+ 1.33 Prozent auf 15.20 EUR), CA Immobilien (+ 0.70 Prozent auf 21.65 EUR), FACC (+ 0.43 Prozent auf 14.02 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0.00 Prozent auf 4.10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), AT S (AT&S) (-7.19 Prozent auf 160.00 EUR), Raiffeisen (-3.56 Prozent auf 56.90 EUR), Erste Group Bank (-3.41 Prozent auf 107.80 EUR) und voestalpine (-3.26 Prozent auf 42.16 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 92’806 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.225 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch