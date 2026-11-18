Um 09:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0.05 Prozent auf 3’196.10 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.004 Prozent auf 3’197.59 Punkte an der Kurstafel, nach 3’197.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’210.82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’196.10 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2.00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der ATX Prime bei 3’219.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’268.68 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 2’347.40 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20.24 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.17 Prozent auf 117.00 EUR), FACC (+ 2.46 Prozent auf 14.16 EUR), CA Immobilien (+ 0.96 Prozent auf 21.10 EUR), Polytec (+ 0.72 Prozent auf 4.19 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.52 Prozent auf 29.10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-10.09 Prozent auf 1.96 EUR), Warimpex (-6.56 Prozent auf 0.43 EUR), AMAG (-1.88 Prozent auf 31.40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.49 Prozent auf 3.30 EUR) und Rosenbauer (-1.12 Prozent auf 52.80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 30’631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45.488 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch