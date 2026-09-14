FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime-Kursverlauf
|
14.09.2026 12:26:15
Schwacher Handel: ATX Prime am Mittag leichter
Der ATX Prime verzeichnet am ersten Tag der Woche Verluste.
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1.61 Prozent tiefer bei 3’324.49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.053 Prozent auf 3’380.73 Punkte an der Kurstafel, nach 3’378.94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’316.80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’381.70 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 3’316.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der ATX Prime bei 3’085.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 2’319.26 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25.07 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 1.32 Prozent auf 18.40 EUR), CA Immobilien (+ 0.66 Prozent auf 22.85 EUR), Vienna Insurance (+ 0.56 Prozent auf 72.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.50 Prozent auf 4.00 EUR) und STRABAG SE (+ 0.38 Prozent auf 106.60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-9.62 Prozent auf 150.40 EUR), Lenzing (-3.41 Prozent auf 21.25 EUR), FACC (-2.92 Prozent auf 15.30 EUR), Raiffeisen (-2.78 Prozent auf 64.65 EUR) und Frequentis (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 217’593 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ZUMTOBEL AG
|
12:26
|Schwacher Handel: ATX Prime am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu ZUMTOBEL AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’331.88
|-1.39%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.