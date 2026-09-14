Schwacher Handel: ATX Prime am Mittag leichter

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1.61 Prozent tiefer bei 3’324.49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.053 Prozent auf 3’380.73 Punkte an der Kurstafel, nach 3’378.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’316.80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’381.70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 3’316.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der ATX Prime bei 3’085.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 2’319.26 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25.07 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 1.32 Prozent auf 18.40 EUR), CA Immobilien (+ 0.66 Prozent auf 22.85 EUR), Vienna Insurance (+ 0.56 Prozent auf 72.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.50 Prozent auf 4.00 EUR) und STRABAG SE (+ 0.38 Prozent auf 106.60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-9.62 Prozent auf 150.40 EUR), Lenzing (-3.41 Prozent auf 21.25 EUR), FACC (-2.92 Prozent auf 15.30 EUR), Raiffeisen (-2.78 Prozent auf 64.65 EUR) und Frequentis (-2.51 Prozent auf 66.00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 217’593 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch