Schwacher Handel: ATX Prime am Freitagnachmittag in Rot

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.81 Prozent tiefer bei 3’169.18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.071 Prozent auf 3’192.74 Punkte an der Kurstafel, nach 3’195.02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’151.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’203.84 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 0.540 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 3’329.63 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 3’321.41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’369.84 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 19.22 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 3.95 Prozent auf 4.21 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3.26 Prozent auf 3.80 EUR), Flughafen Wien (+ 2.29 Prozent auf 53.60 EUR), FACC (+ 2.14 Prozent auf 13.36 EUR) und Addiko Bank (+ 2.08 Prozent auf 24.50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Verbund (-3.65 Prozent auf 72.60 EUR), CPI Europe (-3.16 Prozent auf 15.30 EUR), voestalpine (-2.69 Prozent auf 40.46 EUR) und OMV (-2.68 Prozent auf 70.80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 315’432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.079 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch