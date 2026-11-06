ATX Prime 1349314 / AT0000999925
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Kursverlauf
|
06.11.2026 15:58:16
Schwacher Handel: ATX Prime am Freitagnachmittag in Rot
Das macht der ATX Prime nachmittags.
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.81 Prozent tiefer bei 3’169.18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.071 Prozent auf 3’192.74 Punkte an der Kurstafel, nach 3’195.02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’151.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’203.84 Einheiten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 0.540 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 3’329.63 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 3’321.41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’369.84 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 19.22 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 3.95 Prozent auf 4.21 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3.26 Prozent auf 3.80 EUR), Flughafen Wien (+ 2.29 Prozent auf 53.60 EUR), FACC (+ 2.14 Prozent auf 13.36 EUR) und Addiko Bank (+ 2.08 Prozent auf 24.50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Verbund (-3.65 Prozent auf 72.60 EUR), CPI Europe (-3.16 Prozent auf 15.30 EUR), voestalpine (-2.69 Prozent auf 40.46 EUR) und OMV (-2.68 Prozent auf 70.80 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 315’432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.079 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6.67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’159.01
|-1.13%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.