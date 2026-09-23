voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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23.09.2026 15:58:23
Schwacher Handel: ATX nachmittags mit Abgaben
Derzeit halten sich die Anleger in Wien zurück.
Um 15:40 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0.15 Prozent auf 6’910.20 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 195.110 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.012 Prozent höher bei 6’921.19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’920.37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’901.51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’018.45 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1.68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 6’631.80 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 6’545.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’641.44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 29.12 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7’018.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.
ATX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2.84 Prozent auf 65.10 EUR), Erste Group Bank (+ 1.08 Prozent auf 122.10 EUR), Verbund (+ 0.81 Prozent auf 62.60 EUR), OMV (+ 0.28 Prozent auf 70.85 EUR) und voestalpine (+ 0.00 Prozent auf 45.52 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen PORR (-7.54 Prozent auf 32.50 EUR), AT S (AT&S) (-2.91 Prozent auf 200.50 EUR), Wienerberger (-2.76 Prozent auf 17.61 EUR), STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR) und DO (-1.78 Prozent auf 187.20 EUR).
Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 252’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.352 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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