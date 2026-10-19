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Index im Blick 19.10.2026 12:26:31

Schwacher Handel: ATX mit Abgaben

Schwacher Handel: ATX mit Abgaben

Aktuell ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Erste Group Bank
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Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.11 Prozent tiefer bei 6’484.82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187.261 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.006 Prozent auf 6’556.91 Punkte an der Kurstafel, nach 6’557.32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6’557.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’474.52 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6’798.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’364.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX auf 4’578.37 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.17 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0.75 Prozent auf 74.30 EUR), DO (+ 0.10 Prozent auf 197.40 EUR), Wienerberger (-0.06 Prozent auf 16.03 EUR), voestalpine (-0.09 Prozent auf 44.40 EUR) und Vienna Insurance (-0.15 Prozent auf 67.60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil BAWAG (-2.26 Prozent auf 164.50 EUR), AT S (AT&S) (-2.07 Prozent auf 170.60 EUR), Andritz (-1.97 Prozent auf 79.50 EUR), CA Immobilien (-1.62 Prozent auf 21.30 EUR) und Lenzing (-1.49 Prozent auf 10.60 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 105’507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 42.768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.22 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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