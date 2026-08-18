Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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18.08.2026 15:58:14
Schwacher Handel: ATX liegt am Dienstagnachmittag im Minus
Der ATX sinkt am Dienstag.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.50 Prozent tiefer bei 6’668.14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 187.776 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’699.36 Zählern und damit 0.035 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’701.69 Punkte).
Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 6’637.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’711.41 Punkten erreichte.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX auf 6’364.91 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5’874.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’779.38 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.60 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 2.33 Prozent auf 28.55 EUR), Vienna Insurance (+ 2.31 Prozent auf 70.90 EUR), Lenzing (+ 1.75 Prozent auf 23.20 EUR), OMV (+ 1.66 Prozent auf 67.20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.11 Prozent auf 18.26 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-10.94 Prozent auf 154.60 EUR), Wienerberger (-2.09 Prozent auf 19.66 EUR), Andritz (-1.48 Prozent auf 79.70 EUR), Erste Group Bank (-0.74 Prozent auf 121.40 EUR) und DO (-0.72 Prozent auf 206.00 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 362’296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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