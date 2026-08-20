Schwacher Handel: ATX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0.39 Prozent schwächer bei 6’567.24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186.382 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.041 Prozent stärker bei 6’595.59 Punkten, nach 6’592.91 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’615.23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’550.54 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2.47 Prozent abwärts. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 6’396.80 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 5’904.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’808.39 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.71 Prozent zu. Bei 6’780.42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 4.33 Prozent auf 30.15 EUR), Wienerberger (+ 1.72 Prozent auf 19.54 EUR), Raiffeisen (+ 1.58 Prozent auf 61.00 EUR), Erste Group Bank (+ 0.92 Prozent auf 120.10 EUR) und OMV (+ 0.66 Prozent auf 69.00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil UNIQA Insurance (-4.67 Prozent auf 17.16 EUR), AT S (AT&S) (-4.03 Prozent auf 143.00 EUR), voestalpine (-3.76 Prozent auf 42.98 EUR), DO (-1.94 Prozent auf 202.00 EUR) und BAWAG (-1.54 Prozent auf 173.00 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 449’875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 47.119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch