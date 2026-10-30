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30.10.2026 15:58:14
Schwacher Handel: ATX am Nachmittag in Rot
Das macht der ATX heute.
Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.65 Prozent leichter bei 6’433.28 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185.599 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 6’475.46 Punkte an der Kurstafel, nach 6’475.46 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6’491.30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’417.82 Punkten erreichte.
ATX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2.59 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der ATX 6’856.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der ATX 6’454.79 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’747.67 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20.21 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 1.83 Prozent auf 75.25 EUR), DO (+ 1.45 Prozent auf 209.50 EUR), Erste Group Bank (+ 1.02 Prozent auf 108.50 EUR), Verbund (+ 0.93 Prozent auf 70.20 EUR) und CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 20.95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-11.48 Prozent auf 137.20 EUR), voestalpine (-2.87 Prozent auf 41.22 EUR), Palfinger (-1.96 Prozent auf 27.45 EUR), Lenzing (-1.62 Prozent auf 10.90 EUR) und Raiffeisen (-1.49 Prozent auf 56.25 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 151’592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41.720 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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