ATX 998663 / AT0000999982
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20.11.2026 12:26:33
Schwacher Handel: ATX am Freitagmittag leichter
Das macht der ATX aktuell.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1.90 Prozent tiefer bei 6’257.94 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186.471 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.065 Prozent schwächer bei 6’374.95 Punkten, nach 6’379.10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’374.95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’191.21 Zählern.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 5.97 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 6’452.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’567.24 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 4’819.93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16.93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 2.86 Prozent auf 18.72 EUR), Österreichische Post (-0.31 Prozent auf 31.95 EUR), CA Immobilien (-0.48 Prozent auf 20.80 EUR), Palfinger (-0.57 Prozent auf 26.15 EUR) und STRABAG SE (-0.58 Prozent auf 103.60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-9.65 Prozent auf 103.00 EUR), Lenzing (-4.11 Prozent auf 9.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3.93 Prozent auf 70.80 EUR), Andritz (-3.21 Prozent auf 78.40 EUR) und Erste Group Bank (-2.41 Prozent auf 109.50 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 211’896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.312 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.80 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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