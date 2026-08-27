Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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27.08.2026 12:26:20
Schwacher Handel: ATX am Donnerstagmittag in Rot
Der ATX notiert am Mittag im negativen Bereich.
Um 12:09 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.87 Prozent auf 6’699.83 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187.913 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.015 Prozent auf 6’757.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’758.44 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’693.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’771.59 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1.02 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 6’354.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der ATX einen Stand von 6’095.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’652.87 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25.19 Prozent. 6’780.42 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7.83 Prozent auf 148.80 EUR), EVN (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), voestalpine (+ 1.53 Prozent auf 46.58 EUR), Andritz (+ 0.12 Prozent auf 82.90 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-7.26 Prozent auf 37.70 EUR), STRABAG SE (-2.16 Prozent auf 86.20 EUR), UNIQA Insurance (-2.03 Prozent auf 17.40 EUR), Erste Group Bank (-1.91 Prozent auf 123.10 EUR) und BAWAG (-1.88 Prozent auf 177.30 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX weist die PORR-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 157’774 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 48.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Mit 6.74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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