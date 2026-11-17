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17.11.2026 08:03:36
Schwache TV-Werbemärkte: RTL wird beim Blick auf 2026 vorsichtiger
LUXEMBURG (awp international) - Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern RTL hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt. Die Nachfrage nach linearer TV-Werbung im vierten Quartal sei geringer als erwartet, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag in Luxemburg mit. Beim Umsatz peilt RTL jetzt einen Anstieg auf rund 7,1 Milliarden Euro an. Bisher hatte der Konzern, der im Juni die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky abgeschlossen hat, einen Erlös von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Von Bloomberg befragte Analysten hatten bisher ohnehin lediglich mit dem Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne gerechnet.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) soll auf rund 700 Millionen Euro zulegen. Hier hatte die Prognose bislang bei rund 725 Millionen Euro - mit einer Bandbreite von plus beziehungsweise minus drei Prozent - gelegen. Die Durchschnittsprognose der von Bloomberg befragten Experten lag bislang bei 720 Millionen Euro. Bestätigt wurde dagegen die Prognose für das operative Ergebnis im Streaminggeschäft. Dieses soll im laufenden Jahr bei rund 100 Millionen Euro liegen. Auch das mittelfristige Ziel eines operativen Konzerngewinns von einer Milliarde Euro wurde bekräftigt.
Im dritten Quartal legte der Umsatz, getrieben von der Sky-Übernahme, um 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zu. Bereinigt um den Zukauf sei der Erlös um knapp fünf Prozent gestiegen. Angaben zur Gewinnentwicklung im dritten Quartal macht RTL traditionell nicht./zb/stk
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