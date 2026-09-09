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SPI im Fokus 09.09.2026 09:28:18

Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Heutiger Marktbericht zum SPI.

Roche
356.95 CHF -0.42%
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Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.57 Prozent schwächer bei 19’735.36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.464 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.624 Prozent schwächer bei 19’724.39 Punkten, nach 19’848.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19’739.73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’724.39 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 1.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 20’509.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SPI auf 18’882.16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der SPI einen Stand von 17’025.36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 2.67 Prozent auf 0.18 CHF), Adecco SA (+ 2.24 Prozent auf 23.72 CHF), Bossard (+ 2.11 Prozent auf 242.00 CHF), Curatis (+ 2.05 Prozent auf 19.90 CHF) und Barry Callebaut (+ 1.92 Prozent auf 1’112.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Addex Therapeutics (-6.02 Prozent auf 0.03 CHF), Schlatter Industries (-5.46 Prozent auf 17.30 CHF), Feintool International (-4.17 Prozent auf 11.50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3.76 Prozent auf 16.36 CHF) und Xlife Sciences (-3.46 Prozent auf 12.55 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 283’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 304.921 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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