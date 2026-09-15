Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
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15.09.2026 17:58:16
Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus
Der SPI gab am zweiten Tag der Woche nach.
Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0.43 Prozent tiefer bei 19’455.24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.391 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.569 Prozent auf 19’427.41 Punkte an der Kurstafel, nach 19’538.62 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19’475.36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19’284.79 Einheiten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’310.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SPI 19’373.11 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16’887.45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.65 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 9.73 Prozent auf 0.62 CHF), Tecan (N) (+ 6.80 Prozent auf 210.40 CHF), BVZ (+ 4.73 Prozent auf 1’550.00 CHF), Kudelski (+ 4.72 Prozent auf 1.33 CHF) und BioVersys (+ 4.44 Prozent auf 28.20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-5.38 Prozent auf 16.88 CHF), Temenos (-5.17 Prozent auf 67.90 CHF), Idorsia (-4.80 Prozent auf 4.76 CHF), Vetropack A (-4.61 Prozent auf 20.70 CHF) und Medacta (-4.16 Prozent auf 110.60 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’856’798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 297.618 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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