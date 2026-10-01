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SPI im Blick 01.10.2026 17:58:18

Schwache Performance in Zürich: SPI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Schwache Performance in Zürich: SPI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der SPI bewegte sich am Donnerstag im Minus.

DocMorris
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Schlussendlich sank der SPI im SIX-Handel um 1.43 Prozent auf 19’331.21 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.417 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.806 Prozent leichter bei 19’453.97 Punkten, nach 19’612.09 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’317.80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19’566.97 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 2.81 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 20’149.63 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 19’917.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’008.91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.97 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 7.00 Prozent auf 5.35 CHF), EvoNext (+ 6.73 Prozent auf 2.22 CHF), Cicor Technologies (+ 5.92 Prozent auf 143.20 CHF), Addex Therapeutics (+ 5.83 Prozent auf 0.02 CHF) und Huber + Suhner (+ 3.30 Prozent auf 181.40 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil AEVIS VICTORIA SA (-6.35 Prozent auf 14.75 CHF), DocMorris (-6.34 Prozent auf 12.56 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4.92 Prozent auf 5.80 CHF), Curatis (-4.83 Prozent auf 17.75 CHF) und Julius Bär (-4.12 Prozent auf 71.22 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’781’803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304.773 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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