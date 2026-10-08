Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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08.10.2026 12:26:22
Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück
Anleger in Zürich treten am Donnerstag den Rückzug an.
Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.89 Prozent leichter bei 19’381.05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.433 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.724 Prozent schwächer bei 19’413.96 Punkten in den Handel, nach 19’555.48 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 19’421.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’348.05 Punkten erreichte.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.342 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bewegte sich der SPI bei 19’848.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’931.89 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 17’419.74 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.24 Prozent aufwärts. 20’636.94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 6.14 Prozent auf 0.02 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.81 Prozent auf 0.14 CHF), Emmi (+ 3.10 Prozent auf 866.00 CHF), Lindt (+ 2.51 Prozent auf 81’700.00 CHF) und Lindt (+ 2.17 Prozent auf 7’770.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-6.87 Prozent auf 48.80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6.04 Prozent auf 7.00 CHF), ams-OSRAM (-5.82 Prozent auf 22.64 CHF), SHL Telemedicine (-4.76 Prozent auf 1.00 CHF) und Autoneum (-3.85 Prozent auf 119.80 CHF) unter Druck.
Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 918’443 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.374 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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