Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.23 Prozent schwächer bei 19’465.36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.437 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.185 Prozent fester bei 19’546.48 Punkten in den Handel, nach 19’510.45 Punkten am Vortag.

Bei 19’436.41 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19’567.41 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2.63 Prozent abwärts. Der SPI lag vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 20’585.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19’010.52 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Stand von 16’950.46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.70 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 3.59 Prozent auf 0.08 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2.94 Prozent auf 70.00 CHF), Burkhalter (+ 2.71 Prozent auf 121.40 CHF), Barry Callebaut (+ 2.52 Prozent auf 1’141.00 CHF) und Medmix (+ 2.30 Prozent auf 8.91 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen INTERROLL (-5.92 Prozent auf 1’462.00 CHF), Adval Tech (-5.16 Prozent auf 40.40 CHF), Xlife Sciences (-4.76 Prozent auf 14.00 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF) und Implenia (-4.50 Prozent auf 63.60 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’111’659 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 301.885 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch