Schwache Performance in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.83 Prozent tiefer bei 13’763.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.582 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.747 Prozent auf 13’774.88 Punkte an der Kurstafel, nach 13’878.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13’680.95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13’829.78 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’390.67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Wert von 13’717.54 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 12’144.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.90 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 1.67 Prozent auf 670.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.43 Prozent auf 76.52 CHF), Zurich Insurance (+ 1.28 Prozent auf 601.60 CHF), Swiss Re (+ 1.12 Prozent auf 140.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.37 Prozent auf 915.80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil UBS (-2.98 Prozent auf 42.04 CHF), Partners Group (-2.90 Prozent auf 622.80 CHF), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF), Nestlé (-1.65 Prozent auf 77.89 CHF) und Roche (-1.25 Prozent auf 356.90 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’971’399 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290.528 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.25 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch