Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.74 Prozent schwächer bei 2’276.26 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.133 Prozent stärker bei 2’296.34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’293.29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2’301.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’273.16 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2’289.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der SLI mit 2’131.50 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der SLI mit 2’004.15 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.82 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 4.09 Prozent auf 128.30 CHF), Straumann (+ 3.51 Prozent auf 97.20 CHF), Swiss Re (+ 0.36 Prozent auf 141.05 CHF), Sonova (+ 0.26 Prozent auf 232.80 CHF) und Sandoz (+ 0.09 Prozent auf 67.98 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-7.18 Prozent auf 680.20 CHF), Julius Bär (-2.74 Prozent auf 73.16 CHF), UBS (-2.73 Prozent auf 43.07 CHF), VAT (-2.57 Prozent auf 584.00 CHF) und Sika (-2.32 Prozent auf 187.60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2’881’444 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303.798 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch