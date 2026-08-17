SMI 998089 / CH0009980894
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17.08.2026 12:26:52
Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt am Mittag
Der SMI zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.
Am Montag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0.37 Prozent tiefer bei 14’337.22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.658 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.259 Prozent tiefer bei 14’353.41 Punkten in den Montagshandel, nach 14’390.67 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’327.24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14’388.56 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’343.70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der SMI bei 13’220.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 12’074.33 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.23 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0.80 Prozent auf 213.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.75 Prozent auf 83.40 CHF), Novartis (+ 0.29 Prozent auf 122.80 CHF), Swiss Re (+ 0.29 Prozent auf 139.85 CHF) und Amrize (+ 0.26 Prozent auf 37.96 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1.84 Prozent auf 79.52 CHF), Alcon (-1.65 Prozent auf 59.68 CHF), Geberit (-1.58 Prozent auf 534.40 CHF), Givaudan (-1.44 Prozent auf 3’224.00 CHF) und Richemont (-1.14 Prozent auf 190.25 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 557’594 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300.557 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.31 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.21 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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