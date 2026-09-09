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Index im Fokus 09.09.2026 15:58:18

Schwache Performance in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI bewegt sich am Mittwoch im Minus.

Am Mittwoch fällt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 1.36 Prozent auf 13’867.11 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.642 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.613 Prozent schwächer bei 13’971.48 Punkten, nach 14’057.61 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13’993.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’836.12 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 2.57 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’544.91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der SMI mit 13’356.31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12’281.09 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1.33 Prozent auf 80.50 CHF), Novartis (+ 0.14 Prozent auf 111.96 CHF), Swisscom (-0.31 Prozent auf 647.50 CHF), Alcon (-0.32 Prozent auf 55.64 CHF) und Roche (-0.46 Prozent auf 348.90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-3.89 Prozent auf 176.50 CHF), Lonza (-2.66 Prozent auf 541.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.49 Prozent auf 78.96 CHF), Holcim (-2.47 Prozent auf 71.72 CHF) und Amrize (-2.37 Prozent auf 33.77 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’531’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 299.001 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6.82 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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