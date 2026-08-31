Schwache Performance in Zürich: SMI gibt nachmittags nach

Am Montag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.61 Prozent leichter bei 14’311.84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.664 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.139 Prozent auf 14’379.70 Punkte an der Kurstafel, nach 14’399.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14’303.87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’412.97 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 14’346.14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 13’542.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’187.58 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8.04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 0.90 Prozent auf 80.60 CHF), Swisscom (+ 0.32 Prozent auf 631.00 CHF), Sika (+ 0.18 Prozent auf 193.35 CHF), Nestlé (-0.05 Prozent auf 78.58 CHF) und Alcon (-0.17 Prozent auf 57.80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Holcim (-1.75 Prozent auf 71.74 CHF), Partners Group (-1.55 Prozent auf 737.80 CHF), Roche (-1.45 Prozent auf 353.50 CHF), Kühne + Nagel International (-1.41 Prozent auf 216.80 CHF) und Lonza (-1.23 Prozent auf 576.60 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’174’303 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.414 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch