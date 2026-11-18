SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung
|
18.11.2026 15:58:17
Schwache Performance in Zürich: SMI am Nachmittag leichter
Der SMI verzeichnet am Nachmittag Verluste.
Am Mittwoch steht der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.23 Prozent im Minus bei 14’942.34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.744 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.085 Prozent auf 14’963.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’976.04 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 15’008.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’923.80 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SMI auf 14’391.31 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’320.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12’481.95 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.80 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2.72 Prozent auf 84.50 CHF), Alcon (+ 1.39 Prozent auf 62.66 CHF), Lonza (+ 0.90 Prozent auf 669.00 CHF), Richemont (+ 0.58 Prozent auf 173.95 CHF) und Galderma (+ 0.51 Prozent auf 188.10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Zurich Insurance (-0.83 Prozent auf 646.60 CHF), Swiss Re (-0.66 Prozent auf 150.65 CHF), Nestlé (-0.62 Prozent auf 86.19 CHF), UBS (-0.59 Prozent auf 38.83 CHF) und Novartis (-0.53 Prozent auf 132.58 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’568’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 352.660 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus
Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’847.70
|-0.26%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.