Am Mittwoch steht der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.23 Prozent im Minus bei 14’942.34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.744 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.085 Prozent auf 14’963.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’976.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 15’008.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’923.80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SMI auf 14’391.31 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’320.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12’481.95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.80 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2.72 Prozent auf 84.50 CHF), Alcon (+ 1.39 Prozent auf 62.66 CHF), Lonza (+ 0.90 Prozent auf 669.00 CHF), Richemont (+ 0.58 Prozent auf 173.95 CHF) und Galderma (+ 0.51 Prozent auf 188.10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Zurich Insurance (-0.83 Prozent auf 646.60 CHF), Swiss Re (-0.66 Prozent auf 150.65 CHF), Nestlé (-0.62 Prozent auf 86.19 CHF), UBS (-0.59 Prozent auf 38.83 CHF) und Novartis (-0.53 Prozent auf 132.58 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’568’199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 352.660 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch