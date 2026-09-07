Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter

Am Montag gibt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 1.03 Prozent auf 2’275.89 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.944 Prozent auf 2’277.78 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2’275.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’278.70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, stand der SLI noch bei 2’336.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der SLI bei 2’136.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2’027.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1.01 Prozent auf 618.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.69 Prozent auf 78.30 CHF), Geberit (+ 0.07 Prozent auf 563.80 CHF), Logitech (+ 0.00 Prozent auf 82.32 CHF) und Swisscom (-0.08 Prozent auf 633.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Novartis (-3.44 Prozent auf 125.12 CHF), Schindler (-2.99 Prozent auf 252.80 CHF), Alcon (-1.71 Prozent auf 56.32 CHF), Roche (-1.43 Prozent auf 351.90 CHF) und Lonza (-1.30 Prozent auf 559.80 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 372’780 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 301.812 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.77 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch